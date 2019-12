Rifiuti Roma: Pelonzi (Pd), città ridotta a discarica a cielo aperto

- "Roma è ridotta ad una discarica a cielo aperto, Ama è senza piano industriale e con il bilancio in rosso, i romani pagano la tari più alta d'Italia perché portare fuori i rifiuti costa alla città 200 milioni l'anno". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi. "I rifiuti sono da sempre un problema, ma con gli errori di questa amministrazione il problema si è trasformato in una catastrofe. Aver dato ad Ama ed uffici obiettivi sbagliati in partenza ha compromesso tutto: organizzazione, budget, flotta mezzi - aggiunge Pelonzi -. Obbiettivi sbagliati in partenza: differenziata al 55 per cento per il 2018 ed al 65 per cento per il 2019, produzione rifiuti in calo di 170mila ton anno. La realtà è ben diversa: la raccolta differenziata è ferma al 44 per cento e la produzione dei rifiuti è salita di 50mila ton anno. Due assessori all'ambiente, sette cda di ama cacciati perché tentavano di dire la verità ai romani: la giunta sbaglia, servono impianti di raccolta, smaltimento e trasformazione. Ma il sonno della sindaca continua, neanche il grido d'allarme lanciato dall'Ispra nella sua relazione annuale o il recente ammonimento dell'Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici o l'inchiesta tutt'ora in corso della Corte dei Conti sono riusciti a svegliarla. Nell'ultimo consiglio straordinario sui rifiuti tutte le opposizioni e parte dei consiglieri di maggioranza hanno chiesto di procedere al completamento del ciclo dei rifiuti, ma la sindaca non si sveglia. L'ordinanza della Regione Lazio le impone di agire anche per evitare un'emergenza legata all'aumento di produzione di rifiuti previsto per le festività, ma il sonno della sindaca è talmente profondo che annuncia un ricorso al Tar senza nemmeno assicurarsi in anticipo la firma degli uffici comunali. La sindaca - conclude Pelonzi -ha ormai perso la fiducia dei romani, eviti di perdere anche la dignità". (Com)