Roma: Raggi a Salvini, sai solo insultare, io lavoro

- "Matteo Salvini mi sai solo insultare. Io lavoro, in trincea affinché Roma non torni mai più in mano a te e ai tuoi amici. Tu twitti, giochi su Fb, dichiari guerra a nocciole 'migranti' e Nutella. Prova a lavorare per una volta in vita tua, capiresti tante cose. Giù le mani da Roma". Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Rer)