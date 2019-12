Emilia Romagna: Borgonzoni (Lega), non è discarica Paese, no a rifiuti Roma

- "No ai rifiuti di Roma. La salute degli emiliano romagnoli non si svende. Non vorremmo che l'annunciato accordo per importare nella nostra Regione rifiuti di Roma rientrasse nella strategia di Bonaccini per cercare di ammiccare ai vertici dei Cinque stelle sperando di raggranellare qualche voto alle elezioni. L'Emilia Romagna non è la discarica del Paese. Già nel 2019 migliaia di tonnellate di rifiuti romani, dopo essere stati 'trasformati', sono arrivati in Emilia Romagna, senza aver fatto comunicazioni trasparenti ai cittadini". Lo afferma, in una nota, la candidata alla presidenza della regione Emilia Romagna Lucia Borgonzoni dopo che l'ad di Ama (Roma) Stefano Zaghis ha dichiarato oggi al "Messaggero" che è "pronto un piano di emergenza, un'intesa con Hera, la multi-utility dell'Emilia-Romagna che accoglierà un quantitativo aggiuntivo di rifiuti per 18 milioni di euro". Borgonzoni ha fatto un sopralluogo oggi a Finale Emilia, dove la procura ha recentemente disposto il sequestro preventivo della discarica nell'ambito di un'inchiesta che ha coinvolto, tra gli altri, ex amministratori ed ex dirigenti della società Feronia. "Vogliono quadruplicare la portata della discarica, in una zona già colpita da sisma e alluvioni - ha detto Borgonzoni -. E' una follia a cui ci opporremo in ogni sede. Bene ha fatto il sindaco Palazzi a presentare ricorso, accogliendo le istanze di molti cittadini. Sui rifiuti in Emilia Romagna serve una operazione trasparenza, che attueremo da subito". (Com)