Ucraina-Bielorussia: Kiev, a lavoro per rafforzare cooperazione economica e commerciale

- Le autorità di Ucraina e Bielorussia sono a lavoro per rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale in ambito economico e commerciale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”, aggiungendo che proprio questo argomento è stato al centro di una riunione della commissione intergovernativa dei due paesi. “La cooperazione con la Bielorussia è fondamentale per il funzionamento efficiente dei settori chiave della nostra economia, e l’attuazione degli accordi che abbiamo in cantiere contribuirà ad un ulteriore rafforzamento dei legami politici, commerciali, economici e culturali bilaterali”, ha detto il ministro dell’Energia ucraino, Oleskiy Orzhel. (Res)