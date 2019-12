Torino: slot machine vicine a punti sensibili, multe per 4 bar

- Nuovi controlli della Polizia Municipale a Torino per il rispetto della Legge regionale sulla distanza delle slot-machine ai punti sensibili. Gli agenti del II Comando Santa Rita/Mirafiori Nord e Sud sono intervenuti in un bar di via Gorizia e hanno proceduto al sequestro di 6 videogiochi (12.000 euro di sanzioni), gli Agenti del III Comando San Paolo/Cenisia/Pozzo Strada/Cit Turin/Borgata Lesna in un bar di corso Rosselli: 3 videogiochi (6000 euro di sanzioni), gli Agenti del IV Comando San Donato/Campidoglio/Parella in un bar di via San Donato: 3 videogiochi (6000 euro di sanzioni) e quelli del IX Comando Nizza Millefonti/Lingotto/Filadelfia in un bar di via Daneo: 4 videogiochi (8000 euro di sanzioni). Gli Agenti del Reparto Sicurezza Stradale Integrata della Polizia Municipale Torino, nel corso dei normali controlli sui carri attrezzi che operano sul territorio cittadino, hanno fermato stamane, sabato 14 dicembre, vicino all'Allianz Stadium, un carro attrezzi sovraccarico. Il veicolo trasportato è stato fatto scaricare e il trasporto è continuato con un veicolo idoneo. Il conducente è stato verbalizzato in quanto, dopo aver perso tutti i punti della patente di guida a causa delle infrazioni, non si è presentato alla Motorizzazione a sostenere nuovamente gli esami. A fronte di ciò il titolo autorizzativo alla guida gli verrà revocato. (Rpi)