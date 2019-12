Migranti: Zoffili (Lega), prendere esempio da Giappone, primo per investimenti in cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, presidente della bilaterale Italia-Giappone Uip ("Unione interparlamentare" Parlamento italiano) e presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di Immigrazione, in una nota afferma: "Mi ha fatto molto piacere partecipare al ricevimento del'intergruppo Italia-Giappone del Parlamento italiano, che ho l'onore di presiedere, presso la residenza dell'ambasciatore nipponico Keiichi Katakami a Roma. Abbiamo discusso di molti temi: dal controllo dei flussi migratori fino alle olimpiadi e paralimpiadi di Tokyo 2020. Ringrazio l'amico Katakami per l'accoglienza che ci ha riservato e per la consueta cordialità. A proposito del Paese del sol levante e di flussi migratori, accolgo con piacere, nella settimana in cui a Barcellona si conclude l'edizione 2019 della conferenza internazionale sul clima Cop25, le risultanze delle statistiche Ocse che certificano come proprio il Giappone sia la nazione che investe di più al mondo nei settori climatici della cooperazione. Si tratta di un esempio - sottolinea Zoffili - che tutti dovrebbero seguire per favorire gli interventi necessari alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo considerevolmente il numero di persone che a causa di essi migrano".(Com)