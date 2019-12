Trasporto aereo: italiana Ernest Airlines annuncia sospensione tre collegamenti con Ucraina

- La compagnia aerea italiana low cost Ernest Airlines ha annunciato la sospensione dei voli per le tratte Kiev-Genova, Kharkov-Roma e Kharkov-Milano per la stagione invernale 2019-2020. Lo riferisce l’agenzia di stampa ucraina “Unian”, aggiungendo che la compagnia ha imputato la decisione ad “una riduzione generale del traffico di passeggeri nel corso di questo periodo”. Stando alle informazioni diffuse, i voli tra Kiev e Genova sono attualmente disponibili solo a partire dal primo aprile del prossimo anno, mentre per quanto riguarda le altre due tratte non sono state ancora rilasciate ulteriori informazioni. (Res)