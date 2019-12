Argentina: inchiesta “Taccuini della corruzione”, scarcerato ex ministro De Vido (2)

- De Vido, ministro dal 2003 al 2015, ha ottenuto la scarcerazione perché la Corte di cassazione, alla luce delle nuove norme del codice di procedura penale sulla custodia cautelare, ha rilevato che non erano state correttamente considerate le alternative al carcere. L’ex ministro aveva ottenuto il mese scorso gli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta riguardante l’uso del denaro pubblico nella miniera carbonifera di Rio Turbio, ma non aveva potuto lasciare il carcere a causa dell’altro provvedimento restrittivo a suo carico. La scarcerazione segue di pochi giorni l’insediamento del nuovo presidente, Alberto Angel Fernandez, che si è espresso in modo molto critico sulle carcerazioni preventive. (Abu)