Autonomia: Boccia, da Regioni ed Enti locali responsabilità, ora tocca a Parlamento

- Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, intervenendo al municipio di Pontida (BG) per un confronto con i sindaci delle valli sull'autonomia differenziata ha precisato: "Ho detto fin dall'inizio di questo percorso sulla ricostruzione della fiducia reciproca tra i diversi livelli istituzionali sull'attuazione dell'Autonomia differenziata che sarei stato ghandiano e non avrei accettato provocazioni tra fazioni. Dopo tre mesi di lavoro congiunto e dopo aver visitato l'Italia da nord a sud passando per le isole, devo ringraziare tutte le Regioni e l'intero sistema degli enti locali per il grande senso di responsabilità. E difenderò fino in fondo questo spiraglio di fiducia ritrovata". Non ho nessuna intenzione però, ha proseguito, "di trascorrere i prossimi mesi avendo lo stesso atteggiamento paziente con i partiti di maggioranza: ho raccolto le loro sollecitazioni, le ho recepite fin dove è possibile, ora tutti conoscono tutto e tocca al Parlamento dire la parola finale. Ma senza perdere tempo perché significherebbe tenere il Paese con i gravi problemi di oggi e con la Costituzione di fatto inattuata". (segue) (Rin)