Autonomia: Boccia, da Regioni ed Enti locali responsabilità, ora tocca a Parlamento (2)

- Boccia ha inoltre garantito: "Io difenderò sempre l'unità delle Regioni ritrovata e il contributo degli enti locali; senza unità non ho intenzione di andare avanti, non faccio riforme a colpi di maggioranza, non faccio riforme degli uni contro gli altri. Come Pd condividiamo questa idea di Stato e il segretario Zingaretti si è assunto una grande responsabilità non marginale che è quella di pacificare il Paese. Ma non possiamo farlo da soli. Chi governa con noi deve sapere che è un dovere assumersi ogni giorno le responsabilità di affrontare i problemi senza mai sfuggire o, peggio ancora, per inseguire la propaganda. Fino a quando saremo messi in grado di risolvere i problemi lo faremo, viceversa - ha avvertito il ministro - non resteremo un minuto in più. Sull'autonomia ora la parola spetta al Parlamento e il governo e la maggioranza devono decidere quando dargliela". (Rin)