Libia: ministro Esteri Di Maio atteso martedì a Tripoli, previsto incontro con Sarraj (2)

- La visita di Di Maio in Libia avviene in un contesto di crescente coinvolgimento di Russia e Turchia nel dossier libico. Il governo di Roma è orientato alla definizione di una posizione comune europea ed è in quest’ottica che va letto il mini-vertice sulla Libia voluto dall’Italia con Francia e Germania tenuto ieri. In una dichiarazione congiunta, Angela Merkel, Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron hanno esortato “tutte le parti libiche e internazionali ad astenersi dall'intraprendere azioni militari, ad impegnarsi genuinamente per una cessazione complessiva e duratura delle ostilità e a riprendere con impegno un credibile negoziato sotto l'egida delle Nazioni Unite”. L’obiettivo è quello di evitare in Libia uno scenario siriano, dove Ankara e Mosca hanno infine trovato un accordo spartitorio, a spese dell’autonomia curda. Per raggiungere questo traguardo, l’Europa sembra voler puntare sulla conferenza che la Germania sta cercando da tempo di convocare a Berlino. Un appuntamento che - secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” - dovrebbe tenersi nella seconda metà di gennaio, ma che il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha pubblicamente bollato come inutile. Alla conferenza, infatti, non è prevista la partecipazione né dei paesi confinanti, ad eccezione dell’Egitto, né delle stesse fazioni libiche in lotta. Queste dovrebbero essere convocate solo dopo la definizione di un piano di pace di massima, concordato tra i paesi del cosiddetto Gruppo 5+5: Usa, Cina, Russia, Francia e Regno Unito (i membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu), più Germania, Italia, Turchia, Egitto ed Emirati Arabi Uniti. (segue) (Asc)