Donbass: ministro Esteri ucraino, Kiev potrebbe chiedere missione di pace nella regione (2)

- Alla fine dello scorso ottobre, il rappresentante speciale dell’Osce nel Gruppo di contatto trilaterale per il Donbass, Martin Sajdik, ha dichiarato che “il dispiegamento di una missione di pace delle Nazioni Unite nel Donbass è al momento poco realistico”. “Non posso dire che tale prospettiva sia realistica, al momento. Schierare dei peacekeeper è possibile solo se le parti sono tutte concordi, ma nel Donbass servirebbe un consenso comune”, ha spiegato il diplomatico. “Abbiamo bisogno di una decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e sappiamo tutti chi fa parte in maniera permanente del Consiglio di sicurezza Onu. Per questo motivo è fondamentale come prerequisito il consenso condiviso”, ha aggiunto Sejdik, che ha poi suggerito la creazione di una missione Onu-Osce, “che sarebbe più ragionevole”. (segue) (Res)