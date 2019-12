Legge Bilancio: Dadone, nuove risorse per assumere altri 500 Vigili fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, in un post su Facebook, annuncia nuove risorse stanziate in manovra per il corpo dei Vigili del fuoco e scrive: "Diamo il massimo sostegno ai nostri vigili del fuoco: pochi giorni fa abbiamo stanziato oltre 350 milioni in 3 anni per equiparare i loro stipendi a quelli della altre forze di sicurezza. Un riconoscimento doveroso dopo anni di legittime rivendicazioni inascoltate. A questo importante risultato oggi aggiungiamo i fondi necessari per assumere 500 nuovi membri del corpo, che presto potranno iniziare a lavorare a fianco dei loro splendidi colleghi per garantire sempre più sicurezza ai cittadini". (Rin)