Viabilità: martedì 17 chiusa uscita Lainate Arese su A8 per lavori

- La società Autostrade annuncia in una nota che sulla A8 Milano-Varese, nell'ambito del programma periodico di ispezioni programmate nel mese di dicembre, previsto in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22.00 di martedì 17 alle 5.00 di mercoledì 18 dicembre sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Lainate Arese, per chi proviene da Milano.In alternativa la società consiglia di uscire allo svincolo di Origgio della A9 Lainate-Como-Chiasso. Inoltre sarà chiusa l'area di servizio "Villoresi est", situata nel tratto compreso tra Milano nord e Lainate, verso Varese. (Com)