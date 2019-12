Libia: ministro Esteri turco, convinti di raggiungere un approccio comune con Mosca

- Le posizioni di Russia e Turchia in merito alla situazione in Libia sono discordanti, ma le autorità di Ankara sono convinte del loro possibile avvicinamento nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, parlando al Doha Forum. “Gli ultimi contatti tra i nostri leader fanno sperare in un avvicinamento delle rispettive posizioni, senza contare che abbiamo già avuto una collaborazione estremamente efficace in Siria”, ha detto il capo della diplomazia di Ankara.(Res)