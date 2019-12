Legge Bilancio: Castelli (M5s), piano record di 1,3 miliardi per disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, del Movimento cinque stelle, in un post su Facebook, scrive: "Vi avevo accennato dei grandi risultati sul tema della disabilità. Voglio ora raccontarvi perché questo è un piano davvero straordinario. Ammontano infatti a 1 miliardo 356 milioni di euro le risorse per la disabilità stanziate in legge di Bilancio, che lunedì sarà in Aula al Senato. Si tratta di un plafond destinato a finanziare diversi interventi attraverso due fondi: il nuovo Fondo per la non autosufficienza e disabilità, introdotto con l'articolo 40 quest'anno per la prima volta, e il Fondo per la non autosufficienza, una misura risalente al 2006 e finanziata in via strutturale ogni anno". La novità principale, rimarca nel suo post Castelli, "riguarda il fondo per la non autosufficienza e disabilità, che potrá contare su 580 milioni nei prossimi 3 anni, così ripartiti: 80 milioni nel 2020 (+30 milioni rispetto alla previsione nel testo originario); 200 milioni nel 2021 e 300 milioni nel 2022; a questi si aggiungono 150 milioni di euro del Fondo per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili e 35 milioni di euro del Fondo per il Caregiver familiare. Per quanto riguarda il secondo fondo -assicura infine il viceministro -, lo potenziamo con ulteriori 20 milioni portandolo a 591 milioni di euro. Stiamo parlando di risorse importanti, mai inserite in modo così incisivo prima d’ora. Era un’altra promessa e siamo orgogliosi di averla mantenuta. Gettiamo le basi per un nuovo modello di welfare e di assistenza, capace di rimettere al centro la persona e di supportare in modo adeguato le famiglie".(Rin)