Varese: Fontana, per Ospedale "Del Ponte" Pronto soccorso pediatrico modello

- L'ospedale “Filippo del Ponte” di Varese rafforza la propria vocazione di hub pediatrico e si appresta ad affrontare nuove importanti sfide con l'inaugurazione di due reparti di assoluta eccellenza: il Pronto Soccorso pediatrico e la nuova radiologia. Al doppio taglio del nastro hanno partecipato, insieme alla Direzione strategica dell'Asst Sette Laghi, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore al Welfare Giulio Gallera e l'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, esponente politico del territorio. Presenti il Direttore generale dell'Asst dei Sette Laghi Gianni Bonelli e la rappresentante del Comitato tutela per il bambino in ospedale, Emanuela Crivellaro. "Grazie all'impegno di Regione Lombardia e del territorio varesino - le parole del Governatore Attilio Fontana - inauguriamo un Pronto soccorso pediatrico, uno dei 5 presenti in Italia. Si tratta, quindi, di un'assoluta eccellenza, che Regione Lombardia sosterrà anche nel suo imminente completamento con uno stanziamento di 10 milioni di euro per un progetto che riteniamo strategico". "Il Pronto soccorso pediatrico e la nuova Radiologia - continua Fontana - sono l'ideale completamento del percorso intrapreso negli Stati Generali della Salute del 2008, quando ero sindaco di Varese, dove individuammo nel “Del Ponte” l'ospedale della mamma e del bambino che sarà punto di riferimento per Varese, la sua provincia e la regione intera". (segue) (Com)