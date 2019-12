Varese: Fontana, per Ospedale "Del Ponte" Pronto soccorso pediatrico modello (2)

- "Quella di oggi è una tappa importante di una scelta strategica che Regione Lombardia ha compiuto nei confronti del pronto intervento e dell'assistenza pediatrica - spiega l'assessore Giulio Gallera - dotando questo territorio di un polo di eccellenza. Abbiamo stanziato 40 milioni per le dotazioni tecnologiche e strutturali dell'ospedale 'Del Ponte' e altri 8 milioni per l'arruolamento di personale specialistico, in un contesto nazionale caratterizzato da tetti di spesa e contrazioni di risorse". "L'inaugurazione del Pronto soccorso pediatrico - ha commentato l'assessore Raffaele Cattaneo - è l'ennesimo passo che va nella direzione del potenziamento dell'ospedale 'Filippo del Ponte' della mamma e del bambino di Varese, confermando l'impegno di Regione Lombardia e la volontà di completare questo progetto, nonostante qualche resistenza incontrata nel tempo. E rappresenta un ulteriore fatto concreto, che ribadisce l'attenzione del governo regionale per il territorio della nostra città di Varese e della sua provincia". Il nuovo Pronto soccorso pediatrico accoglierà sia i bambini che già si rivolgono al Punto di Primo intervento pediatrico dell'ospedale Del Ponte (circa 13.000 all'anno, in crescita) sia i bambini che sono accolti al Pronto soccorso dell'Ospedale di Varese (circa 2300 all'anno) e si trova al piano meno uno del Padiglione Michelangelo (piano terra per chi entra da via Buonarroti). (segue) (Com)