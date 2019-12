Varese: Fontana, per Ospedale "Del Ponte" Pronto soccorso pediatrico modello (3)

- Gli ambienti sono resi accoglienti grazie alla Fondazione “Il Ponte del Sorriso”. L'organizzazione del servizio assistenziale è di funzionale e di grande qualità. Oltre ad una sala dedicata ai codici rossi e una dedicata ai codici gialli, C'è un locale dotato di quattro postazioni per l'Osservazione Breve Intensiva, dove i piccoli pazienti vengono monitorati per un periodo che va dalle 6 alla 36 ore. Nel Pronto Soccorso Pediatrico lavorerà un'équipe medica e infermieristica dedicata e formata specificamente per la gestione delle urgenze ed emergenze pediatriche che si prenderà cura dei bambini con problemi di tipo medico-internistico e chirurgico, grazie alla sinergia con tutti gli specialisti in servizio all'ospedale 'Del Ponte' e nel vicino “Ospedale di Circolo”. La nuova Radiologia si colloca tutta in un unico piano del Padiglione Michelangelo, complanare rispetto al Pronto Soccorso Pediatrico e collegata con un percorso verticale diretto alla Terapia Intensiva Pediatrica, alla Terapia Intensiva neonatale e Neonatologia, alla Neuropsichiatria infantile, alla Ginecologia e alla Pediatria. (Com)