Legge Bilancio: Bernini (Fi), emendamento cannabis è inammissibile

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, sostiene che "l'emendamento sulla cannabis light è del tutto estraneo alla legge di Bilancio e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Sia Pd che Cinque Stelle hanno nei loro programmi la liberalizzazione delle droghe leggere, e hanno inserito nottetempo una norma pericolosa e assurda, perché mischia l'uso della canapa a fini energetici con quello a fini commerciali decidendo surrettiziamente la soglia oltre la quale la cannabis è droga: sotto quel limite, via libera alla vendita. Questo -sottolinea in una nota - in spregio alle evidenze scientifiche alle sentenze della Cassazione. Un autentico scempio, aggravato dall'impossibilità di una approfondita discussione in Parlamento. Lunedì daremo battaglia al Senato: è inaccettabile che il governo tassi le bevande zuccherate e legalizzi la cannabis a bassa concentrazione ma ad altissimo rischio dipendenza". (Com)