Ucraina: Guardia frontiera vieta ingresso nel paese per tre anni a giornalista russa

- La Guardia di frontiera ucraina ha reso noto di aver impedito l’ingresso nel paese ad una giornalista televisiva russa, aggiungendo che non le sarà concesso di entrare in Ucraina per i prossimi tre anni. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”. “La giornalista è arrivata a bordo di un volo proveniente da Istanbul, e durante i controlli ha affermato di non essersi mai recata nei territori ucraini occupati dalla Federazione Russa: successivamente, tuttavia, si è scoperto che la donna è entrata e uscita più volte dalla repubblica autonoma di Crimea”, si legge nel comunicato della Guardia di frontiera. La notizia è stata confermata dall’emittente russa “Ntv” stando alla quale “alla giornalista Aleksandra Tonkikh è stato negato l’ingresso in Ucraina”. (Res)