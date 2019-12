Lombardia: bollo auto scontato del 15 per cento a chi usa domiciliazione bancaria

- "Uno sconto del 15 per cento sul bollo auto per chi lo pagherà tramite il servizio di domiciliazione bancaria. La mia proposta, che va nell'interesse di alleggerire per quanto in nostro potere la pressione fiscale sui cittadini, è stata presentata come emendamento al Bilancio e verrà discussa nelle seduta del Consiglio regionale di lunedì e martedì". Così Alessandro Corbetta e Marco Colombo, Consiglieri regionali della Lega, promotori dell'emendamento che prevede: "Per i pagamenti da effettuare mediante domiciliazione bancaria riferiti a periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, la tassa automobilistica è ridotta del 15 per cento rispetto alla vigente tariffa ordinaria". "Il compito della politica, quella fatta bene che siamo abituati a vedere in Lombardia, è agevolare la vita dei cittadini e amministrare bene, andando a risparmiare e di conseguenza a far risparmiare loro – spiegano Corbetta e Colombo – la misura che vogliamo introdurre vale oltre 5 milioni di euro in meno di tasse. Siamo l'unica Regione in Italia a prevedere sconti così importanti sul bollo auto". (segue) (Com)