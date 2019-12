Lombardia: bollo auto scontato del 15 per cento a chi usa domiciliazione bancaria (2)

- "L'ulteriore sconto – sottolineano i Consiglieri –, che passerà quindi dall'attuale 10 per cento al 15 per cento richiesto nell'emendamento, sarà attivo, dopo l'approvazione del provvedimento, a partire dall'inizio del 2020. Il risparmio di 5 milioni di euro per i cittadini è calcolato sulla base delle oltre 750.000 posizioni che ad oggi risultano domiciliate". "Mentre il Governo giallorosso aumenta le tasse e sceglie di governare contro l'interesse degli italiani, noi diminuiamo la pressione fiscale e lavoriamo per migliorare la qualità della vita dei cittadini" concludono Corbetta e Colombo. (Com)