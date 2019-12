Milano: Gara europea per notifiche e riscossioni multe a residenti all'estero

- Il Comune di Milano ha approvato le linee guida della gara europea per l'affidamento del servizio di notifica e riscossione dei verbali di violazione del codice della strada e dei regolamenti per i cittadini stranieri. Lo annuncia una nota di Palazzo Martino, sede dell'amministrazione comunale milanese in cui si spiega che dal 2016 l'Amministrazione ha deciso di procedere con gara pubblica, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'invio delle sanzioni a cittadini residenti all'estero. Il contratto in vigore scadrà il 30 giugno 2020 e in vista di quella data si vuole avviare una nuova gara per la gestione del servizio che prevede l'individuazione, attraverso banche dati, del proprietario del veicolo, l'invio del verbale in lingua italiana e nella lingua del luogo di notifica e, con la stessa modalità, dell'ordinanza – ingiunzione prefettizia. Questo servizio avrà una durata di 24 mesi. "Rispetto agli anni scorsi – spiega la vicesindaco Anna Scavuzzo – abbiamo scelto di inserire tra le richieste l'invio della sanzione anche nella lingua madre del trasgressore. Milano è sempre più polo internazionale, con un aumento deciso del numero di persone straniere che utilizzano auto proprie o a noleggio nella nostra città. Un verbale in lingua madre eviterà la barriera linguistica e faciliterà i trasgressori a comprendere il testo del verbale e nello stesso tempo il pagamento". (segue) (Com)