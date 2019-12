Milano: Gara europea per notifiche e riscossioni multe a residenti all'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa complessiva presunta per il biennio è di 2.789.120 euro, Iva inclusa, calcolata sul dato storico degli anni precedenti e incrementata in base alle ordinanze – ingiunzioni prefettizie precedentemente non previste. Questa spesa comprende sia l'aggio del 25 per cento, che potrà essere soggetto a offerta ribassata, sia il costo della notifica all'estero. La notifica dei verbali, come previsto dal codice della strada per chi risiede all'estero, deve essere effettuato entro 360 giorni dall'accertamento della violazione, diversamente dai 90 giorni previsti per i trasgressori italiani, per avere il tempo di individuare gli indirizzi dei trasgressori stranieri. Il confronto con gli anni precedenti ha visto sia un incremento del numero delle notifiche di verbali a veicoli riferiti a stranieri, sia un incremento dei verbali pagati. Nel biennio 2017 – 2018 si è registrato un incremento del numero di notifiche di verbali, cioè un aumento delle violazioni commesse con veicoli con targa estera, ma anche a un aumento di riscossione delle sanzioni del Codice della Strada. Nel 2017, infatti, a fronte di 113.622 notifiche, si sono registrati 48.245 pagamenti per un importo totale incassato di 4.550.957 euro. (segue) (Com)