Milano: Gara europea per notifiche e riscossioni multe a residenti all'estero (3)

Nel 2018 sono stati notificati 116.654 verbali, di cui 54.589 pagati per un introito complessivo di 5.419.761 euro. Risultano quindi pagati nel 2017 il 42,5 per cento dei verbali notificati all'estero, che diventano il 46,8 per cento del 2018. "Proseguiamo con questa attività che è ogni anno più necessaria – aggiunge la vicesindaco – in una città che ha una dimensione internazionale sempre più consistente. Facilitiamo con la traduzione la comprensione delle indicazioni fornite nelle notifiche e allo stesso tempo chiediamo il rispetto delle norme del codice della strada e dei regolamenti anche a tutti coloro che con targa straniera circolano a Milano". Per quanto riguarda la tipologia delle violazioni, le sanzioni notifiche all'estero vedono al primo posto il mancato rispetto delle zone a traffico limitato e delle corsie riservate, al secondo posto il superamento dei limiti di velocità e al terzo i divieti di sosta.