Credito: Di Maio su Bp Bari, avviare commissione inchiesta banche, aprirà vaso Pandora

- Il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, conclude un lungo post su Facebook, in merito alla situazione della banca popolare di Bari, in cui chiarisce la linea del M5s e invita a non correre sul decreto, con una sollecitazione: "Un’ultima cosa - scrive -. La commissione di inchiesta sulle banche è ferma da un anno. Ancora bisogna eleggere il presidente. E' arrivato il momento di farlo. Quella commissione sono sicuro aprirà un vaso di Pandora. E non vediamo l’ora".(Rin)