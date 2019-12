Thailandia: migliaia di partecipanti a manifestazione convocata da leader Future Forward

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone si sono radunate oggi nel centro di Bangkok, in Thailandia, in risposta a una mobilitazione convocata da Thanathorn Juangroongruangkit, leader del partito di opposizione Future Forward, chiedendo democrazia. È stata la prima manifestazione di protesta dalle elezioni di marzo, dopo le quali si è insediato un governo erede del precedente esecutivo militare, con l’ex capo della giunta Prayut Chan-O-Cha come primo ministro. La polizia ha riferito di aver dispiegato circa 150 agenti “disarmati” nella zona interessata dal raduno dei manifestanti. Future Forward ha ottenuto più di sei milioni di voti alle elezioni, soprattutto da parte di giovani, ma rischia lo scioglimento a causa di presunti prestiti illegali da parte di Thanathorn. Il leader politico, 41 anni, già vicepresidente dell’azienda di ricambi per automobili Thai Summit Group, respinge le accuse definendole politicamente motivate. (segue) (Fim)