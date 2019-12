Thailandia: migliaia di partecipanti a manifestazione convocata da leader Future Forward (2)

- Il 20 novembre Thanathorn è stato privato dello status di parlamentare, dopo la decisione della Corte Suprema di estrometterlo retroattivamente dalle elezioni di marzo. Il leader politico è accusato di aver mantenuto il possesso di azioni di una società di media, V-Luck Media, dopo aver registrato la propria candidatura, in violazione delle norme approvate dalla giunta militare prima del voto. Nei mesi scorsi il diretto interessato aveva respinto l’accusa, affermando di aver ceduto il possesso delle azioni lo scorso 8 gennaio, prima di registrare la propria candidatura. La Commissione elettorale non aveva contestato a Thanathorn la violazione prima delle elezioni, ma aveva invece accettato la candidatura, per poi contestare la partecipazione azionaria un mese dopo il voto. (segue) (Fim)