Thailandia: migliaia di partecipanti a manifestazione convocata da leader Future Forward (3)

- Thanathorn, aperto oppositore del ruolo delle Forze armate nella politica nazionale – la Thailandia ha vissuto ben 12 golpe militari dal 1932 – è indagato anche per le sue posizioni pubbliche durante la parentesi dell’ultima giunta militare thailandese. Il leader di Future Forward ha annunciato il 3 aprile di aver ricevuto un mandato di comparizione dalle autorità per rispondere all’accusa di sedizione, depositata a suo carico dall’Esercito: quest’ultimo sostiene che Thanathorn abbia sostenuto le proteste anti-giunta dello scorso anno. Thanathorn rischia già sino a cinque anni di reclusione per aver “caricato informazioni false” online: in un post su Facebook, lo scorso giugno, il leader di Future Forward ha espresso l’intenzione di porre fine alla “dittatura” della giunta militare, e di ridurre l’influenza delle Forze armate sulla politica. (segue) (Fim)