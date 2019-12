Grecia: al via oggi dibattito parlamentare su bilancio statale 2020

- Prenderanno il via oggi i dibattiti interni al parlamento di Atene in relazione al bilancio statale per il 2020, alla presenza del primo ministro Kyriakos Mitsotakis. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. “Il 2020 rappresenta la rinnovata proiezione del nostro paese verso il futuro: il bilancio incorpora tutte le riforme su cui abbiamo lavorato, e soprattutto riduce gli oneri di famiglie e imprese invece di limitarsi ad imporre nuove misure restrittive”, ha detto il portavoce dell’esecutivo di Atene, Stelios Petsas. Stando alle informazioni diffuse, il dibattito avrà una durata complessiva di cinque giorni e si concluderà mercoledì prossimo con le dichiarazioni finali del premier, del leader dell’opposizione Alexis Tsipras e dei rappresentanti delle singole formazioni. (segue) (Gra)