Grecia: al via oggi dibattito parlamentare su bilancio statale 2020 (2)

- Il progetto per la legge di bilancio è stato presentato al parlamento lo scorso 21 novembre, e stima una crescita del Pil pari al 2,8 per cento e un avanzo primario del 3,6 per cento. Secondo la stampa di Atene, la manovra finanziaria prevede inoltre un ulteriore calo della disoccupazione al 15,6 per cento nel prossimo anno, dal 17,4 per cento che dovrebbe registrarsi nel 2019. Inoltre governo stima un tasso di crescita del 2 per cento nell'anno in corso e un surplus primario del 3,7 per cento del Pil, offrendo al paese uno spazio fiscale di 436 milioni di euro. Le entrate nette (dopo le dichiarazioni dei redditi) sono stimate a 54,710 miliardi di euro, in aumento di 448 milioni e dello 0,8 per cento rispetto alle stime del 2019, con entrate fiscali che dovrebbero salire a 52,165 miliardi di euro da 51.392 miliardi nel 2019. L'esecutivo prevedere che il gettito fiscale sul reddito salirà a 11,415 miliardi di euro nel 2020 dagli 11,092 miliardi del 2019, mentre il gettito fiscale delle società dovrebbe scendere a 4,017 miliardi da 4,463 miliardi di euro. (segue) (Gra)