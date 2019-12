Grecia: al via oggi dibattito parlamentare su bilancio statale 2020 (3)

- Anche la Commissione europea, lo scorso 20 novembre, ha dichiarato che la Grecia ha preparato un bilancio per il 2020 che soddisfa l'obiettivo del surplus primario concordato del 3,5 per cento del Pil in modo favorevole alla crescita e il governo ha nel complesso intrapreso le azioni necessarie per raggiungere i suoi specifici impegni di riforma per metà 2019. Oltre a presentare i suoi pareri sui documenti programmatici di bilancio 2020 degli Stati membri, la Commissione ha adottato la quarta relazione per la Grecia nell'ambito del quadro di sorveglianza rafforzata che è stata attivata a seguito della conclusione del programma di sostegno alla stabilità del meccanismo europeo di stabilità nell'agosto 2018. (segue) (Gra)