Grecia: al via oggi dibattito parlamentare su bilancio statale 2020 (4)

- La pubblicazione della relazione fa seguito alla quarta missione post-programma in Grecia, che si è svolta dal 23 al 26 settembre 2019. La relazione conclude che la Grecia ha preparato un bilancio per il 2020 che soddisfa l'obiettivo del surplus primario concordato del 3,5 per cento del Pil in modo favorevole alla crescita e che il governo ha nel complesso intrapreso le azioni necessarie per raggiungere i suoi specifici impegni di riforma per metà 2019, nel contesto dell'avanzamento di un più ampio programma di riforme. Ulteriori azioni saranno cruciali per completare e, se necessario accelerare, le riforme. I risultati di questo rapporto saranno discussi all'Eurogruppo del 4 dicembre 2019. (Gra)