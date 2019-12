Sardine: a piazza San Giovanni tra canto bella ciao e slogan Roma non si lega

- "Solidarietà, accoglienza, rispetto, diritti umani". Sono alcune delle parole che animeranno oggi piazza San Giovanni a Roma e che sono riportate su più cartelli esposti dai tanti che stanno arrivando per prendere parte al flash mob del movimento delle sardine. Folti gruppi di persone si stanno riversando davanti alla Basilica dalle stazioni metropolitane limitrofe e in particolare da quella di San Giovanni che sarà aperta fino alle 16. Intanto dal palco è partito il canto Bella Ciao che viene intonato dalla folla in piazza e sono molti quelli che espongono il cartello "Roma non si lega". Il movimento nato per contestare le politiche della Lega di Matteo Salvini riunisce oggi persone e realtà diverse che condividono i valori dell'antifascismo. "Nel mare aperto senza bussola ci si perde" si legge su uno striscione appena fuori dalla stazione. Un gruppo di migranti ha attraversato la folla con cartelli azzurri che recitano "Contro i pescecani del pianeta. Basta morti, apriamo i porti". Per la giornata di oggi sono attese migliaia di persone. Un grande telo azzurro che rappresenta il mare con dentro le sardine sta girando sulla testa dei manifestanti. "A un mese dalla piazza di Salvini, oggi riportiamo a San Giovanni i valori antifascisti", spiega una donna. (Rer)