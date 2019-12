Trasporto aereo: Repubblica Ceca, traffico passeggeri aeroporto Praga ai massimi storici

- Il traffico passeggeri registrato nell’aeroporto internazionale Václav Havel di Praga ha raggiunto il massimo storico, attestandosi a 17 milioni di persone. Lo riferisce l’emittente “Radio Prague”, aggiungendo che si tratta di un incremento del 6 per cento rispetto al traffico passeggeri registrato nel 2018. Stando alle informazioni diffuse, il flusso giornaliero è stato stimato a circa 49 mila passeggeri. L’operatore dello scalo ha spiegato che la struttura è “vicina alla sua capacità massima”, annunciando investimenti per 16 miliardi di corone (circa 628 mila euro) da qui al 2028 per rafforzare la capacità del secondo terminal. (Rep)