Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaREGIONEGli assessori regionali Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile) partecipano alla "Giornata di ringraziamento del volontariato di Protezione civile" a Calcinate (BG).Area Feste di viale degli Olmi, Calcinate/BG (ore 8.30)Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene all'ospedale “Filippo Del Ponte” di Varese, con gli assessori regionali Giulio Gallera (Welfare) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima), all'inaugurazione del Pronto soccorso pediatrico e della nuova Radiologia.Ospedale “Filippo Del Ponte” via Del Ponte, 19 Varese (ore 10.00)“Scatta la tua foto”, apertura del 39° piano. I cittadini potranno visitare il Belvedere della sede regionale e ammirare il panorama su Alpi e skyline.Palazzo Lombardia - Nucleo N1, piazza città di Lombardia 1 (ore 10.00-18.00)L'assessore regionale Riccardo De Corato e membro della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia, partecipa al banchetto di Fratelli d'Italia per la raccolta firme contro lo "Ius Soli".Via Inganni, angolo via della Rondine (dalle ore 10 alle 13)Corso Vercelli davanti all'ex cinema Gloria (dalle 15 alle 18)Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba interviene al convegno "Le associazioni di pescatori e la gestione della fauna ittica in Lombardia" , in programma a Gravedona ed Uniti (CO).Palazzo Gallio, via Regina Levante 2, Gravedona ed Uniti/CO (ore 11.00)L'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini partecipa alle iniziative in programma per la 61esima "Giornata Nazionale del Cieco" presso la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano. La mostra Dialogo nel Buio assegna un premio a Gianfelice Facchetti per il suo impegno a favore di chi non vede attraverso il progetto "Teatro al Buio".Fondazione Istituto dei Ciechi - sala Barozzi, via Vivaio 7 (ore 14.30)“Gioco anch'io” e “Accademia di Magia”, laboratori dedicati ai più piccoli. I bambini e le famiglie potranno divertirsi e giocare con i giochi messi a disposizione da Assogiocattoli nell'ambito dell'iniziativa “Gioco anch'io”. Iniziativa promossa dall'assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Stefano Bolognini.Palazzo Lombardia, Piazza città di Lombardia Nucleo N3, (ore 10.30-12.30/14.30-18.30)L'assessore alla sicurezza Riccardo De Corato partecipa a 'Io dono': una raccolta di giocattoli e beni di prima necessità per le famiglie italiane in difficoltà economica. All'iniziativa partecipa anche al presidente della Commissione sicurezza del Municipio 4 Franco RoccaEsselunga di Porta Vittoria, via Cena (dalle ore 15.00 alle 17.00) (segue) (Rem)