Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaVARIEIn occasione del sessantesimo dell'Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana) si svolge il convegno "La libertà di stampa e le nuove sfide della professione nell’era digitale alla luce del testo unico dei doveri del giornalista". All'incontro intervengono Alessandro Galimberti (presidente dell’Odg Lombardia), Pier Cesare Rivoltella (direttore del Centro di ricerca sull’educazione ai media, all’innovazione e alla tecnologia), Anna Pozzi (giornalista di Mondo e missione), Nello Scavo (giornalista di Avvenire) e Vania De Luca (vaticanista di Rainews 24 e presidente nazionale Ucsi)Auditorium Angelicum, piazza Sant’Angelo (dalle ore 9.00 alle ore 13.00)#Cisiamo Ripartiamo dalla Lombardia per rilanciare l’Italia e l’Europa. Durante l’incontro verrà presentata la nuova segreteria regionale di Forza Italia.Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61 (ore 9.30 alle ore 13.00)"Il panettone si racconta. Tradizione, ricordi e futuro" iniziativa per dialogare sul dolce tipico milanese, con il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, che incontrano i giovani con lo chef Alessandro Borghese, il maestro panificatore Matteo Cunsolo e il maestro pasticcere, campione del mondo, Luigi Biasetto.Palazzo Bovara, corso Venezia 51 (ore 9.15)Incontro con Claudia Pinelli e Silvia Pinelli, e proiezione del video dello spettacolo "Morte accidentale di un anarchico" di Dario FoAnteo Palazzo del Cinema, via Milazzo 9 (ore 10.00)Il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti intervengono al No Tax Day.Unione del commercio, corso Venezia 14 (ore 11.00)Torna l'appuntamento “Facciamo un pacco alla camorra”, iniziativa di Fim Cisl Lombardia e Casa della carità, con i DescargaLab, Buonmercato, Nco e altre associazioni impegnate per la legalitàAuditorium Fondazione, via Brambilla 10 (dalle ore 18.00) (Rem)