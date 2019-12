Roma: Raggi, altri due beni confiscati tornano a disposizione dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altri due beni confiscati alla criminalità organizzata tornano a disposizione dei cittadini. Li abbiamo consegnati negli ultimi giorni al municipio XIII e al municipio I". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi che spiega: "Uno si trova in zona Boccea: è di ampia metratura e dislocato su più piani. Diventerà un centro ricreativo diurno per le persone con disabilità. L’altro è nel centro storico di Roma. Si tratta di un locale che verrà utilizzato con scopi culturali e sociali: a livello municipale sarà fatta una valutazione per individuare il progetto specifico". Raggi sottolinea che "con questi due sono 9 i beni che vengono restituiti alla città da quando, alla fine dello scorso anno, abbiamo richiesto all’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata circa 70 unità immobiliari. Negli appartamenti e nei locali già consegnati verranno realizzati, tra l’altro, centri antiviolenza, una casa per donne vittime di violenza e progetti per persone con disabilità". (Rer)