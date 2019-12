Libia: portavoce Lna, “la Turchia ha inviato nuove armi alle forze del Gna” (2)

- "L'arrivo del supporto militare turco è stato monitorato nel porto marittimo e nello scalo aereo di Misurata”, ha detto ancora Al Mismari, spiegando che le nuove attrezzature militari siano state dislocate in varie zone all’interno della città costiera libica situata circa 180 chilometri a est di Tripoli. “I droni TB2 sono stati stoccati nell’Air College di Misurata per essere utilizzati contro l’Esercito”, ha aggiunto il portavoce delle forze della Cirenaica. Al Mismari ha spiegato che grazie alle informazioni raccolte dall’intelligence, “i siti di stoccaggio dei droni turchi TB2 presso l'Air College di Misurata sono stati presi di mira e distrutti con successo in raid di precisione, che hanno successivamente causato esplosioni e fiamme negli hangar turchi". Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, un comandante militare di alto livello è morto a Misurata per le ferite riportate in un attacco aereo condotto nelle prime di oggi, sabato 14 dicembre, dalle forze di Haftar. Il bombardamento avrebbe colpito un edificio dell’Air College di Misurata mentre era in corso una riunione di alcuni comandanti militari del Gna. A Misurata è dislocato anche l’ospedale da campo italiano con una presenza di circa 300 militari italiani nell’ambito della Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia. (Bel)