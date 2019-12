Legge Bilancio: M5s, piano record da 1,3 miliardi per disabili

- ll Movimento cinque stelle, dopo una ricognizione delle misure contenute nella manovra, che due giorni fa ha avuto il via libera dalla commissione Bilancio del Senato e lunedì in Aula al Senato riceverà il via libera definitivo, sottolineano: "Più fondi per interventi a sostegno delle persone con disabilità e non autosufficienza, grazie al piano triennale contenuto nella manovra. Ammontano a 1 miliardo 356 milioni di euro - rende noto il M5s in un comunicato - le risorse per la disabilità stanziate nel ddl di Bilancio, che lunedì sarà in Aula al Senato". Si tratta di un plafond, spiegano i Cinque stelle, "destinato a finanziare diversi interventi e composto da più misure: il nuovo Fondo per la non autosufficienza e disabilità, introdotto con l'articolo 40 quest'anno per la prima volta, e dal Fondo per la non autosufficienza, una misura risalente al 2006 e finanziata in via strutturale ogni anno. La novità principale, infatti, riguarda proprio il fondo per la non autosufficienza e disabilità, che nonostante l'assonanza col primo rappresenta un capitolo a sé - proseguono - e può contare su 580 mln nei prossimi 3 anni, così ripartiti: 80 mln nel 2020 (+30 mln rispetto alla previsione nel testo originario); 200 mln nel 2021 e 300 mln nel 2022; il secondo, invece, su 591 mln di euro (+ 20 mln rispetto ai 571 mln inizialmente previsti)". (segue) (Com)