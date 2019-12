Legge Bilancio: M5s, piano record da 1,3 miliardi per disabili (2)

- A questi, dice ancora il M5s, "si aggiungono 150 milioni di euro del Fondo per il diritto al Lavoro dei lavoratori disabili e 35 mln di euro del Fondo per il Caregiver familiare". Per poi sottolineare: "L'aumento delle risorse è stato possibile grazie al lavoro dei ministri, dei sottosegretari e dei senatori del M5s, che anche grazie al lavoro nelle Commissioni sono riusciti a migliorare il testo base e aggiungere nuove risorse per finanziare maggiori interventi. Siamo riusciti a portare a casa un risultato importantissimo per milioni di persone con disabilità e per le loro famiglie, che spesso non riescono a far a meno di rivolgersi a servizi a pagamento". Questo intervento per la disabilità, "che è al centro dell'agenda di governo - conclude il comunicato - ci auguriamo possa contribuire a gettare le basi per un nuovo modello di welfare e di assistenza, capace di rimettere al centro la persona disabile e di supportare in modo adeguato le famiglie". (Com)