Georgia: Apce, critiche a Tbilisi per elezioni 14 giudici Corte suprema

- I relatori dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce) per il monitoraggio della situazione in Georgia, Titus Corlatean e Claude Kern, si sono espressi negativamente in merito alla nomina di 14 giudici alla Corte suprema del paese caucasico, le cui autorità hanno agito contro le raccomandazioni espresse dalla comunità internazionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”. “Durante la nostra ultima visita a settembre abbiamo espresso forte preoccupazione su una serie di problemi che caratterizzavano il processo di selezione dei giudici: in quell’occasione ci siamo augurati che il parlamento fosse in grado di correggere tali difetti, e soprattutto che fosse intenzionato ad eleggere solo il numero minimo di giudici necessario al funzionamento della Corte, come suggerito dalla Commissione di Venezia”, hanno detto i relatori. (segue) (Res)