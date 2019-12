Georgia: Apce, critiche a Tbilisi per elezioni 14 giudici Corte suprema (2)

- “Adesso, invece, vediamo che sono stati eletti 14 giudici su 19, senza una motivazione adeguata e soprattutto senza che nessuno di loro abbia dimostrato di essere in possesso della conoscenza e dell’indipendenza necessarie per svolgere un ruolo così importante”, hanno proseguito i relatori, sottolineando la necessità di “garantire finalmente l’indipendenza del sistema giudiziario georgiano in modo da rafforzare anche la fiducia dei cittadini nei suoi confronti”. “Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale rispettare e attuare con accuratezza tutte le raccomandazioni fornite dalla Commissione di Venezia”, hanno concluso. (segue) (Res)