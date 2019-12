Credito: Bellanova su Bp Bari, avvisata solo mezz'ora prima del Cdm

- Il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, in un post su Facebook, precisa di essere stata "avvisata del Consiglio dei ministri ieri sera mezz’ora prima dell’inizio, mentre ero in viaggio e nonostante fossi rimasta a Roma fino all’ultimo, disdicendo anche una iniziativa programmata in Puglia in serata. All’ordine del giorno c’era un provvedimento delicatissimo, che riguardava il salvataggio della Banca Popolare di Bari, su cui peraltro nel pomeriggio avevo letto dichiarazioni che non lasciavano presagire una particolare ed urgente necessità per il governo di intervenire". Quindi, Bellanova rincara: "Nel metodo c’è quindi un problema: non si può convocare un Consiglio dei ministri per approvare un provvedimento non concordato in qualche modo, prima che peraltro fosse uscita la notizia che la Banca d’Italia aveva commissariato l’Istituto, cosa della quale nessuno ci aveva informato: le banche e i relativi risparmi per Italia Viva vanno salvati, ma non senza accertare le responsabilità che hanno portato gli istituti a quella situazione". (Rin)