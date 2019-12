Moldova-Ue: ministro Esteri incontra capo delegazione Mikhalko, focus su cooperazione

- Il ministro degli Esteri moldavo, Aureliu Ciocoi, ha incontrato il capo della delegazione dell’Unione europea a Chisinau, Peter Mikhalko, per discutere lo stato attuale dei rapporti bilaterali e del dialogo politico e il rafforzamento della cooperazione in ambito industriale, economico e commerciale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Moldpres”, aggiungendo che durante il colloquio è stata confermata la determinazione della Moldova a proseguire l’attuazione delle disposizioni contenute all’interno dell’accordo di associazione con l’Unione europea. “Il governo vuole portare avanti il processo di riforma in modo trasparente ed efficace: il tempo che abbiamo perso quest’anno deve essere recuperato attraverso azioni decise che possano portare benefici nel lungo periodo”, ha detto il capo della diplomazia di Chisinau. All’ordine del giorno anche la riforma della giustizia, la lotta contro la corruzione e i programmi di assistenza finanziaria. (Moc)