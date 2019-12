'Ndrangheta: si dimette presidente Val d'Aosta, Salvini, pronti a liberare Regione

- Il segretario della Lega Matteo Salvini, in merito alle dimissioni del presidente della regione Valle d'Aosta Antonio Fosson, dopo l'avviso di garanzia ricevuto dalla Dda in merito all'inchiesta sul condizionamento delle elezioni regionali del 2018 da parte della 'ndrangheta, afferma che "serve aria nuova e pulita, la Valle D’Aosta merita un futuro diverso e non inquinato. Noi - sottolinea in una nota - siamo pronti a liberare questa splendida regione da ogni tipo di condizionamento, senza accettare compromessi. Bene le dimissioni di Fosson, venerdì sarò ad Aosta a incontrare i cittadini e a preparare la riscossa delle persone perbene della Valle". (Com)