Trasporti: Fs, parte domani l'orario invernale Trenitalia per 2019-2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta l'offerta Frecce nelle aree metropolitane con oltre 300 fermate al giorno nelle stazioni di Milano (+85) e di Roma (+26), 150 in quelle di Napoli (+33) e 76 a Reggio Emilia (+18), così da liberare le città dai mezzi privati e permettere facili interconnessioni con le altre modalità di trasporto urbano e metropolitano. Lo comunica Ferrovie dello Stato in una nota. Da domani 15 dicembre 2019, data in cui entra in vigore l'orario invernale di Trenitalia, l'offerta sarà ancora più personalizzata, dinamica, attenta a soddisfare tutte le esigenze delle persone in viaggio. Settemila treni al giorno, uno in partenza ogni 12 secondi. Questa l'offerta di Trenitalia con 6.500 corse regionali, 297 Frecce (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), 108 Intercity giorno e notte e fino a 20 Freccialink che rispondono alle esigenze di chi sceglie il treno per lavoro, studio, svago e turismo. A questi si aggiungono 32 Eurocity e otto Euronight, che uniscono l'Italia all'Europa. (segue) (Com)