Trasporti: Fs, parte domani l'orario invernale Trenitalia per 2019-2020 (4)

- Novità in arrivo anche per chi ama viaggiare in completa tranquillità sulle Frecce: l'area silenzio non solo nel livello business ma anche in standard, con i suoi 13mila posti al giorno, si presenta rinnovata negli spazi e nell'offerta. Servizi che si aggiungono al Portale Frecce, che con una nuova veste grafica, più semplice e intuitiva, garantisce maggiori contenuti per oltre 200 ore di intrattenimento gratuito. Da gennaio 2020, sarà possibile anche prenotare attraverso il Portale Frecce prodotti del bar bistrò e riceverli comodamente al proprio posto mentre da dicembre partirà, in via sperimentale, sul Frecciarossa fra Roma e Milano un servizio per contenuti in realtà virtuale tramite visori. Anche internet viaggia ad alta velocità grazie al Wi-Fi Fast, un innovativo sistema multioperatore per una navigazione veloce e stabile, presente su oltre il 70 per cento dei treni Frecciarossa 1000 e sul 100 per cento dei Frecciargento 700. La tecnologia permette di aggregare la capacità di banda di più operatori telefonici 3G e 4G, consentendo ai passeggeri di navigare a una velocità maggiore e in maniera più stabile e continuativa. (Com)