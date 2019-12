Russia-Kazakhstan: Putin, congratulazioni a omologo Tokayev in vista di Giornata indipendenza

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha inviato un telegramma di congratulazioni all’omologo del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, in vista della Giornata dell’indipendenza della repubblica centrasiatica che si festeggia il 16 dicembre. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, aggiungendo che nella lettera è stato sottolineato il ruolo di spicco giocato dal Kazakhstan nello scenario internazionale. “Il paese contribuisce sensibilmente alla risoluzione delle questioni più importanti all’interno dell’agenda regionale e internazionale, e i traguardi raggiunti in ambito sociale, economico e scientifico sono ben noti a tutti”, si legge nel telegramma, in cui viene affermato che “i rapporti bilaterali tra Mosca e Nur-Sultan si stanno sviluppando rapidamente”. (Rum)